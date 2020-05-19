Архитектурный конкурс «Атмосфера-Profi» открыл приём заявок

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В Санкт-Петербурге стартовал приём заявок на участие во всероссийском художественно-архитектурном конкурсе «Атмосфера-Profi».
Архитектурный конкурс «Атмосфера-Profi» открыл приём заявок
  • © Geber86
  • Gettyimages.ru

Как передают «Невские новости», тема этого года — «Традиции и новаторство в дизайне городской квартиры».

Участники должны будут создать проект на базе реальных планировок жилого комплекса. 

Отмечается, что принять участие в конкурсе смогут студенты вузов не младше третьего курса и выпускники 2018—2020 годов.

Лучших участников ждут поездки в Италию и в Германию, публикации в интерьерных СМИ, а также посещение всемирно известной интерьерной выставки в Милане — iSaloni.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии в конце ноября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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