Архитектурный конкурс «Атмосфера-Profi» открыл приём заявок
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Как передают «Невские новости», тема этого года — «Традиции и новаторство в дизайне городской квартиры».
Участники должны будут создать проект на базе реальных планировок жилого комплекса.
Отмечается, что принять участие в конкурсе смогут студенты вузов не младше третьего курса и выпускники 2018—2020 годов.
Лучших участников ждут поездки в Италию и в Германию, публикации в интерьерных СМИ, а также посещение всемирно известной интерьерной выставки в Милане — iSaloni.
Победители будут объявлены на торжественной церемонии в конце ноября.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.