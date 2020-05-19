Режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.

По его словам, из-за COVID-19 отечественный кинобизнес оказался в очень тяжёлой ситуации, при этом самый серьёзный удар нанесён по прокатчикам.

«Они очень сильно пострадают. Исходя из того, как развивается ситуация, думаю, что кинотеатры не скоро ещё начнут работать. Их откроют последними, учитывая, что это места, как говорится, скопления трудящихся», — пояснил режиссёр в беседе с ФАН.

При этом он убеждён, что снимать фильмы можно уже сейчас, этот процесс сможет возобновиться раньше, чем откроются кинотеатры.

Карен Шахназаров подчеркнул, что отечественный кинематограф может пострадать не столько из-за пандемии коронавируса, сколько в связи с распространением видеопиратства.

Он призвал правительство принять меры, которые способны полностью покончить с пиратством в интернете, чтобы дать возможность кинематографу реально зарабатывать.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею введения для посетителей сеансов защитных масок с изображением героев фильмов.