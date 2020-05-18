Куратор российского павильона на Венецианской биеннале оценил ситуацию с коронавирусом

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Куратор российского павильона на Венецианской биеннале, архитектор Ипполито Пестеллини Лапарелли прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Куратор российского павильона на Венецианской биеннале оценил ситуацию с коронавирусом
  • © Пресс-служба Smart Art

По его словам, в этом году проект будет полностью перенесён в режим онлайн.

«Из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией, пришлось перебираться в виртуальную реальность, пробовать новые форматы, пытаться ещё больше расширить аудиторию. Искать новый, ещё более актуальный ответ на главный вопрос биеннале этого года, сформулированный её куратором Хашимом Сарки: «Как мы будем жить вместе?» — пояснил куратор в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если биеннале откроется в конце августа, посетители смогут попасть внутрь павильона и оценить ход его реконструкции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН оценил установку музеев на заработок.

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