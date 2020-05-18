Куратор российского павильона на Венецианской биеннале оценил ситуацию с коронавирусом
- © Пресс-служба Smart Art
По его словам, в этом году проект будет полностью перенесён в режим онлайн.
«Из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией, пришлось перебираться в виртуальную реальность, пробовать новые форматы, пытаться ещё больше расширить аудиторию. Искать новый, ещё более актуальный ответ на главный вопрос биеннале этого года, сформулированный её куратором Хашимом Сарки: «Как мы будем жить вместе?» — пояснил куратор в беседе с газетой «Известия».
По его словам, если биеннале откроется в конце августа, посетители смогут попасть внутрь павильона и оценить ход его реконструкции.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН оценил установку музеев на заработок.