Куратор российского павильона на Венецианской биеннале оценил ситуацию с коронавирусом

Куратор российского павильона на Венецианской биеннале, архитектор Ипполито Пестеллини Лапарелли прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

По его словам, в этом году проект будет полностью перенесён в режим онлайн.

«Из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией, пришлось перебираться в виртуальную реальность, пробовать новые форматы, пытаться ещё больше расширить аудиторию. Искать новый, ещё более актуальный ответ на главный вопрос биеннале этого года, сформулированный её куратором Хашимом Сарки: «Как мы будем жить вместе?» — пояснил куратор в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если биеннале откроется в конце августа, посетители смогут попасть внутрь павильона и оценить ход его реконструкции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН оценил установку музеев на заработок.