Эксперт оценил экологическую обстановку в Москве во время пандемии

Доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Серов оценил экологическую обстановку в Москве во время пандемии.

«Конечно, нам пошло на пользу то, что за полтора месяца стало меньше транспорта и, естественно, выбросов», — цитирует эксперта ФАН.

По словам Серова, основной загрязнитель атмосферы в столице — автотранспорт, и экомониторинг свидетельствует о том, что показатели выбросов и загрязнения атмосферы заметно снизились.

Как подтвердил эксперт, горизонт стал чище, поскольку флуктуация (дрожание атмосферы из-за её неоднородности) достаточно прозрачная.

«И нет взвешенных частиц пыли. Конечно, это здорово. А закаты? Ну, это атмосфера, облака, прослойка», — добавил он.

Ранее эколог, представитель общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с Nation News оценил влияние ситуации с коронавирусом на экологию в России.