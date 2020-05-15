В Госдуме оценили установку музеев на заработок

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов оценил установку музеев на заработок.
В Госдуме оценили установку музеев на заработок
  • РИА Новости

«Это система, которая была и у нас, и существует в огромном количестве музеев мира. Да во всех. Нет ни одного музея, который бы полностью себя обеспечивал. Это абсолютно невозможная ситуация», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, галерея, которая привозит экспонаты из других музеев на свои выставки, может существовать на самоокупаемости, а музей как минимум должен содержать коллекцию.

«Кроме того, музеи чаще всего располагаются в зданиях, которые сами по себе являются памятниками и требуют отдельного серьёзного содержания», — сказал депутат.

Как отметил Шолохов, все музеи мира имеют дополнительное финансирование, которое чаще всего составляет большую часть их бюджета.

«Поэтому я бы не говорил о новой системе финансирования. Скорее об исправлении искривления, которое особенно проявилось в последние лет 10, когда музеи начали рассматривать как развлекательные учреждения, которые могут и должны много-много зарабатывать», — пояснил он.

Депутат указал, что музеи отличаются от развлекательных заведений тем, что сохраняют культурное наследие, и более правильно говорить не о развлечении, а о просвещении.

Ранее замминистра культуры Алла Манилова в беседе с «Известиями» рассказала о правилах работы российских музеев в связи с коронавирусом.

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