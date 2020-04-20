Юлия Пересильд рассказала о роли в сериале «Зулейха открывает глаза»

Актриса Юлия Пересильд рассказала об отношении к своей героине в сериале «Зулейха открывает глаза».

В беседе с kp.ru она призналась, что по-настоящему ненавидела свою героиню, и в определённый момент это чувство стало угнетать.

«Но потом я начала читать сборник «Письма революционеров» и поняла, что они свято верили в свою правоту, многие просто не дожили до разочарования. Это сегодня информация разлетается моментально, мы можем читать разные свидетельства очевидцев. А тогда была только агитация, под воздействием которой Настасья верила: когда они раскулачат, уничтожат конкретную группу людей, начнётся светлое будущее», — пояснила актриса.

Она также призналась, что в самоизоляции вместе с детьми много читает, занимается спортом и пишет квесты.

Ранее режиссёр Егор Анашкин в беседе с Inforeactor рассказал о главной идее сериала «Зулейха открывает глаза».