«Библионочь» во Владивостоке пройдёт онлайн

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Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдёт во Владивостоке 25 апреля в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.
«Библионочь» во Владивостоке пройдёт онлайн
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как заявила главный библиотекарь отдела реализации проектов и программ Владивостокской централизованной библиотечной системы Светлана Грекова, запланирован поэтический марафон. Встреч и писателями и мастер-классов не будет.

Акция посвящена Сергею Есенину. В 2020 году отмечается 125 лет со дня его рождения.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что подведены итоги первого этапа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая впервые полностью прошла онлайн.

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