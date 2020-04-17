«Библионочь» во Владивостоке пройдёт онлайн
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Как заявила главный библиотекарь отдела реализации проектов и программ Владивостокской централизованной библиотечной системы Светлана Грекова, запланирован поэтический марафон. Встреч и писателями и мастер-классов не будет.
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