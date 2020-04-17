Умерла актриса Евгения Уралова

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Заслуженная артистка России Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни.
Умерла актриса Евгения Уралова
  • kino-teatr.ru

Об этом говорится на сайте Театра имени Ермоловой.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», — говорится в заявлении.

Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким артистки.

Как указывает РИА Новости, Уралова сыграла в кино более 40 ролей, в том числе в фильмах «Июльский дождь», «Повесть о молодожёнах», «Аты-баты, шли солдаты» и других.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Сергей Николаевич Комаров скончался после продолжительной болезни.

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