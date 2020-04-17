Джей Джей Абрамс выпустит сериал про отель из «Сияния» Стивена Кинга

Американский режиссёр, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс заключил сделку с HBO Max — новым видеосервисом HBO и WarnerMedia, запуск которого запланирован на май 2020 года. В рамках соглашения Абрамс выпустит три сериала: Duster, «Оверлук» и ещё один пока не названный проект.

Как отмечает THR, производством лент займётся компания Абрамса Bad Robot Productions.

«Оверлук» станет десятисерийным спин-оффом культового романа Стивена Кинга «Сияние». В сериале будет рассказана мрачная история населённого призраками отеля «Оверлук». Сценарий напишут Дастин Томасон и Скотт Браун, ранее работавшие над сериалом «Касл-Рок». Компания WarnerMedia ещё в 2014 году задумывалась о создании приквела «Сияния». Автором сценария должен был стать Глен Маззара, а режиссёром — Марк Романек. Однако дальше стадии разработки компания не продвинулась.

События сериала Duster развернутся в 1970-е годы на Юго-Западе США. В центре сюжета — бесстрашный водитель, работающий на преступный синдикат. Сценарий проекта напишет сам Абрамс в соавторстве с Латойей Морган («Ходячие мертвецы», «Бесстыжие»).

Третий сериал, производством которого займётся Bad Robot, пока не имеет названия. Однако уже известно, что он будет основан на историях супергероев вселенной DC Comics, входящих в «Тёмную Лигу справедливости».

Джей Джей Абрамс — продюсер таких громких проектов, как «Миссия невыполнима: Последствия», «Звёздные войны: Последние джедаи», «Звёздный путь» и «Остаться в живых». Он выступил в качестве режиссёра и сценариста картин «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Миссия: невыполнима 3» и других. Абрамс является лауреатом множества профессиональных наград, в числе которых премии «Эмми» и «Сатурн».

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