В Краснодарском крае предупредили о сильном ветре

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о возможных последствиях сильного ветра.
В Краснодарском крае предупредили о сильном ветре
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на данные Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, с 21:00 16 апреля до 21:00 17 апреля на территории Кубани ожидается сильный западный ветер с порывами до 12—17 м/с.

На Азовском побережье прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 15—20 м/с, ночью и утром — до 23 м/с.

В Ейском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах возможно подтопление прибрежных территорий и населённых пунктов, повреждение маломерных морских судов, а также разрушение построек на пляжах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали гражданам не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, спасатели предупредили о заморозках ночью и утром 16 и 17 апреля в Крыму.

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