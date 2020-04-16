Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего в период самоизоляции

Короткая ссылка
Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего во время режима самоизоляции.
Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего в период самоизоляции
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса Ostrovok.ru.

По словам 49% респондентов, они скучают по поездкам с экскурсиями в Европу.

37% участников опроса назвали пляжный отдых, 22% — Азию, в том числе Таиланд, Шри-Ланку и Бали.

Ещё 16% соскучились по туристическим поездкам по России. По словам 15%, они хотели бы навестить друзей или родственников в других городах России.

О дальних поездках, к примеру в США, Мексику или Канаду, мечтают 14% респондентов. 12% не хватает активного отдыха на природе.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить