Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего в период самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса Ostrovok.ru.
По словам 49% респондентов, они скучают по поездкам с экскурсиями в Европу.
37% участников опроса назвали пляжный отдых, 22% — Азию, в том числе Таиланд, Шри-Ланку и Бали.
Ещё 16% соскучились по туристическим поездкам по России. По словам 15%, они хотели бы навестить друзей или родственников в других городах России.
О дальних поездках, к примеру в США, Мексику или Канаду, мечтают 14% респондентов. 12% не хватает активного отдыха на природе.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.