Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего в период самоизоляции

Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего во время режима самоизоляции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса Ostrovok.ru.

По словам 49% респондентов, они скучают по поездкам с экскурсиями в Европу.

37% участников опроса назвали пляжный отдых, 22% — Азию, в том числе Таиланд, Шри-Ланку и Бали.

Ещё 16% соскучились по туристическим поездкам по России. По словам 15%, они хотели бы навестить друзей или родственников в других городах России.

О дальних поездках, к примеру в США, Мексику или Канаду, мечтают 14% респондентов. 12% не хватает активного отдыха на природе.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.