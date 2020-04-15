Калягин поблагодарил артистов за поддержание интереса к театру во время пандемии

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Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин поблагодарил коллег за поддержание интереса к театру во время пандемии.
Калягин поблагодарил артистов за поддержание интереса к театру во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«Я благодарен нашим артистам, которые работают в режиме онлайн, которые всё время придумывают новые рубрики, выходят с интервью, поддерживают интерес к театру, продолжают общаться со зрителями», — говорится в письме Калягина.

Кроме того, артист анонсировал ряд онлайн-мероприятий на сайте СТД. К примеру, 16 апреля пройдёт встреча «Сквозное бездействие. Илья Эпельбаум».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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