Калягин поблагодарил артистов за поддержание интереса к театру во время пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«Я благодарен нашим артистам, которые работают в режиме онлайн, которые всё время придумывают новые рубрики, выходят с интервью, поддерживают интерес к театру, продолжают общаться со зрителями», — говорится в письме Калягина.
Кроме того, артист анонсировал ряд онлайн-мероприятий на сайте СТД. К примеру, 16 апреля пройдёт встреча «Сквозное бездействие. Илья Эпельбаум».
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.