Спасатели предупредили о заморозках в Крыму

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Спасатели предупредили о заморозках ночью и утром 16 и 17 апреля в Крыму.
Спасатели предупредили о заморозках в Крыму
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как ожидается, температура воздуха составит -1…-4 ˚С.

«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что также есть риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

Кроме того, 16 апреля ожидается непогода в Тверской области. Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По прогнозу, возможно усиление западного и северо-западного ветра. Отдельные порывы могут достигать 15—20 м/с.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе.

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