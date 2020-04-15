Тина Канделаки спродюсировала документальный проект «Изоляция» для онлайн-кинотеатра ivi

Документальный проект «Изоляция» вышел в российском онлайн-кинотеатре ivi.

Его героями стали известные артисты, потерявшие возможность сниматься в кино из-за глобальной изоляции и решившие снять собственный фильм об изменении жизни миллионов русскоговорящих людей во всём мире.

Проект, который сделан совместно с компанией Line up, затронет актуальные темы, связанные с пандемией, в том числе теории заговоров и глобальные проблемы в мировой экономике.

«Герои выходят на связь друг с другом и с людьми разных возрастов и профессий, которые живут в России, Америке, Италии, ОАЭ, Франции, Китае, Бали и т.д. Люди, с которыми разговаривают герои, показывают свой быт, мир вокруг себя, своих соседей и то, как изменилась их жизнь и город, в котором они живут», — говорится в пресс-релизе.

Проект можно увидеть бесплатно с 15 апреля. Его продюсеры — Тина Канделаки, Данила Шарапов, Дмитрий Литвинов.

«Я надеюсь, что он придётся по душе нашим зрителям, поскольку никогда прежде у нас не было возможности посмотреть, как живёт Аня Михалкова, почему тренируется дома Павел Михалков, где покупает кофе в Москве Максим Лагашкин, как выглядит квартира Юрия Колокольникова и что там за мишка живёт на его столе», — заявила Канделаки.

Среди участников проекта — актёры, спортсмены, журналисты, музыканты, а также отечественные и зарубежные врачи.

«Изоляция» — это проект, в котором известные артисты показывают, как живут сами, и узнают, как в условиях изоляции живут другие интересные люди. Здесь нет политики, официальных лиц, аналитики», — отметил Шарапов.

По его словам, проект предназначен для тех, кто устал от информационных потоков, хочет отвлечься, посмотреть на жизнь других в изоляции и немного улыбнуться.