Ургант рассказал о мерах безопасности во время съёмок

Телеведущий Иван Ургант рассказал о мерах безопасности в «Останкино» на фоне распространения коронавируса.

В беседе с kp.ru он признался, что относится к безопасности предельно серьёзно с того момента, когда стали поступать тревожные вести из-за рубежа.

«В «Останкино» мы не ходим никуда, кроме студии, где снимается программа. У нас открыты все двери, никто не берётся ни за какие ручки, мы стараемся не подходить друг к другу близко. Максимальное количество сотрудников переведено на удалённый режим. Студии, гримёрки обрабатываются, с гостями общаемся на расстоянии», — пояснил Иван Ургант.

Он добавил, что пока не рассматривает возможности выпускать ежедневную программу из дома.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.