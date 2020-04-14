Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днём возможен дождь.

Ветер в ночное время ожидается южный, утром и днём — северо-западный, 13—18 м/с.

Температура воздуха составит +8...+10 °С.

Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередачи, падению деревьев и плохо закреплённых конструкций.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае.