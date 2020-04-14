Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днём возможен дождь.

Ветер в ночное время ожидается южный, утром и днём — северо-западный, 13—18 м/с.

Температура воздуха составит +8...+10 °С.

Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередачи, падению деревьев и плохо закреплённых конструкций.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить