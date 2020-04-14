ГИТИС организовал занятия для актёров в самоизоляции

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина организовал занятия для повышения квалификации актёров во время режима самоизоляции.

Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт ГИТИСа, проект планируют запустить по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева.

Отмечается, что занятия по сценической речи, мастерству и иным составляющим техники актёра будут проводить лучшие преподаватели ГИТИСа.

Планируется, что весь курс занятий составит 16 академических часов, т. е. два с половиной месяца.

Институт заявил о готовности начать курсы уже на следующей неделе.

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