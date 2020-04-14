ГИТИС организовал занятия для актёров в самоизоляции
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Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт ГИТИСа, проект планируют запустить по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева.
Отмечается, что занятия по сценической речи, мастерству и иным составляющим техники актёра будут проводить лучшие преподаватели ГИТИСа.
Планируется, что весь курс занятий составит 16 академических часов, т. е. два с половиной месяца.
Институт заявил о готовности начать курсы уже на следующей неделе.
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