ГИТИС организовал занятия для актёров в самоизоляции

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Российский институт театрального искусства (ГИТИС) совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина организовал занятия для повышения квалификации актёров во время режима самоизоляции.
ГИТИС организовал занятия для актёров в самоизоляции
  • Pixabay

Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт ГИТИСа, проект планируют запустить по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева.

Отмечается, что занятия по сценической речи, мастерству и иным составляющим техники актёра будут проводить лучшие преподаватели ГИТИСа.

Планируется, что весь курс занятий составит 16 академических часов, т. е. два с половиной месяца.

Институт заявил о готовности начать курсы уже на следующей неделе. 

Ранее, как сообщал телеканал «360», народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к общероссийскому волонтёрскому движению, помогающему одиноким пожилым людям совершать покупки не выходя из дома в период пандемии коронавирусной инфекции.

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