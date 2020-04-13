Бутусов прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции
- РИА Новости
«Наша жизнь особенным образом не изменилась, в особенности моя: я затворник и домосед. Меньше стало суеты, связанной с обывательскими и потребительскими хлопотами. Больше стали общаться, беседовать на духовные темы, читать», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По словам музыканта, у него много параллельных проектов — книга, опера, пьесы для квартета.
Что касается группы «Орден Славы», то она готовит новую программу на основе альбома «Аллилуия».
«Кроме того, 10 апреля мы выпустили альбом современной академической музыки «КьяроСкуро» с 12 фортепианными пьесами, которые записала прекрасная пианистка Екатерина Мечетина», — сообщил Бутусов.
Он добавил, что группа также заканчивает работу над мультипликационным видео на песню «Идиот» и периодически поддерживает самоизолировавшихся слушателей музыкальными короткометражками.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.