Музыкант Вячеслав Бутусов прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции.

«Наша жизнь особенным образом не изменилась, в особенности моя: я затворник и домосед. Меньше стало суеты, связанной с обывательскими и потребительскими хлопотами. Больше стали общаться, беседовать на духовные темы, читать», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам музыканта, у него много параллельных проектов — книга, опера, пьесы для квартета.

Что касается группы «Орден Славы», то она готовит новую программу на основе альбома «Аллилуия».

«Кроме того, 10 апреля мы выпустили альбом современной академической музыки «КьяроСкуро» с 12 фортепианными пьесами, которые записала прекрасная пианистка Екатерина Мечетина», — сообщил Бутусов.

Он добавил, что группа также заканчивает работу над мультипликационным видео на песню «Идиот» и периодически поддерживает самоизолировавшихся слушателей музыкальными короткометражками.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.