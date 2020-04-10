Космонавты составили музыкальные плейлисты для режима самоизоляции

Космонавты совместно с сервисом «Яндекс.Музыка» составили плейлисты для режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

В список попали такие композиции, как «Куба» группы «Ночные снайперы», «Моё сердце» группы «Сплин», Believer группы Imagine Dragons и «Ваше благородие, госпожа удача» из «Белого солнца пустыни».

«Есть песня, под которую я очень любил релаксировать после насыщенного дня на борту МКС. Это был Марк Нопфлер с песней Rüdiger. И сам исполнитель, и герой его песни демонстрируют нам то, «что в мире нет таких вершин, что взять нельзя», — заявил Александр Мисуркин.

Со своей стороны, Олег Артемьев отметил, что самая опасная и интересная работа на орбите — выход в открытый космос, и подготовиться к этому помогает песня композитора Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

О своих любимых треках также рассказали Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков.

Всем россиянам на самоизоляции космонавты рекомендуют найти новое хобби или дело, чтобы качественно заполнить свободное время, передаёт ФАН.

Ранее лётчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко оценил ситуацию с режимом самоизоляции.