Создана онлайн-программа «Московские сезоны дома» с концертами и мастер-классами

Создана онлайн-программа «Московские сезоны дома», в рамках которой будут представлены мастер-классы, лекции и концерты.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Например, 12 апреля в честь Дня космонавтики будет выпущен ролик «В четырёх стенах космоса». Лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин и экскурсовод Денис Романенко расскажут об особенностях выживания в условиях изоляции.

13 апреля представители различных благотворительных фондов объяснят сложности работы в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, в рамках проекта будут появляться видео, в которых фитнес-блогеры покажут разные методы разминки и другие способы не потерять форму при режиме самоизоляции.

Также запланированы прямые эфиры с выступлениями артистов.

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.