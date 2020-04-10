Создана онлайн-программа «Московские сезоны дома» с концертами и мастер-классами

Короткая ссылка
Создана онлайн-программа «Московские сезоны дома», в рамках которой будут представлены мастер-классы, лекции и концерты.
Создана онлайн-программа «Московские сезоны дома» с концертами и мастер-классами
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Например, 12 апреля в честь Дня космонавтики будет выпущен ролик «В четырёх стенах космоса». Лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин и экскурсовод Денис Романенко расскажут об особенностях выживания в условиях изоляции.

13 апреля представители различных благотворительных фондов объяснят сложности работы в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, в рамках проекта будут появляться видео, в которых фитнес-блогеры покажут разные методы разминки и другие способы не потерять форму при режиме самоизоляции.

Также запланированы прямые эфиры с выступлениями артистов.

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить