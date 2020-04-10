Создана онлайн-программа «Московские сезоны дома» с концертами и мастер-классами
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Например, 12 апреля в честь Дня космонавтики будет выпущен ролик «В четырёх стенах космоса». Лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин и экскурсовод Денис Романенко расскажут об особенностях выживания в условиях изоляции.
13 апреля представители различных благотворительных фондов объяснят сложности работы в условиях пандемии коронавируса.
Кроме того, в рамках проекта будут появляться видео, в которых фитнес-блогеры покажут разные методы разминки и другие способы не потерять форму при режиме самоизоляции.
Также запланированы прямые эфиры с выступлениями артистов.
Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.