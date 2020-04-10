В Подмосковье началась кампания по борьбе с борщевиком

В Московской области началась кампания по борьбе с борщевиком. Она стартовала на месяц раньше, чем обычно, что связано с тёплой и ранней весной в 2020 году.

Об этом сообщает kp.ru.

«В регионе порядка 32 тыс. га земли поражено борщевиком. Из них более 15 тыс. га находятся в частной собственности», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, бороться с борщевиком сложно из-за чрезвычайной живучести этого сорняка.

Как отметил Разин, в 2020 году на работы в муниципальные районы и городские округа планируется направить около 350 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2019-м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2020 году наибольшие площади должны быть обработаны в Истре, Клину, Сергиево-Посадском городском округе и Можайском городском округе.