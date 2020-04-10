В Москве рассказали о запуске проекта «Онлайн. Библиогород»

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В столичном Департаменте культуры рассказали о создании проекта «Онлайн. Библиогород».
В Москве рассказали о запуске проекта «Онлайн. Библиогород»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На сайте собрали обширную подборку книг и других материалов из фондов библиотек и культурных центров. Есть разделы с видеозаписями и прямыми трансляциями. В них можно посмотреть лекции, спектакли, концерты, литературные чтения и обзоры», — пояснила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в состав интернет-проекта вошли четыре раздела: «Электронные ресурсы», «Книжные рекомендации», «Видеозаписи» и «Онлайн-активности».

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

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