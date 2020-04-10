Эксперт оценил ситуацию в российской киноиндустрии на фоне коронавируса

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал ситуацию в российской киноиндустрии в связи с распространением коронавируса.

По его словам, пандемия коронавируса окажется губительной для российской киноиндустрии и кинотеатров.

Как отметил эксперт в беседе с «Известиями», во время вынужденного простоя кинотеатры продолжают нести расходы на зарплату сотрудникам и аренду помещений, не получая при этом прибыли.

По его подсчётам, совокупные потери российских кинотеатров составят около 40 млрд рублей, из которых половина — недополученные кассовые сборы.

«Не будет хватать ни зрителей, ни экранов. Число постоянных посетителей ограничено: если раз в год ходят в кино около 22 млн россиян, то раз в неделю — только 1,5 млн», — пояснил Березин.

В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что меры по выведению кинотеатров из кризиса будут содержаться в проекте господдержки наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей российской экономики.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.