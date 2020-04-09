Синоптики предупредили о резком похолодании в Ставропольском крае

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Синоптики предупредили о резком похолодании в ближайшее время в Ставропольском крае.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, ночью и утром 10, 11 и 12 апреля температура воздуха может упасть до -5 ˚С.

В крае также сохраняется высокая пожароопасность.

О заморозках предупредили и в Тверской области. По данным регионального Гидрометцентра, в пятницу днём ожидается до +9 ˚С, в ночь на субботу — 0...-5 ˚С, передаёт tverigrad.ru. В ночь на воскресенье местами похолодает до -8 ˚С.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Мурманской области.

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