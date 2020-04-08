Артист Мариинского театра рассказал, что делает во время самоизоляции

Короткая ссылка
Артист балета Мариинского театра Всеволод Маевский рассказал, что делает во время самоизоляции.
Артист Мариинского театра рассказал, что делает во время самоизоляции
  • РИА Новости

«Было очень сложно осознать, что на какое-то время творчество прекращается, поскольку у артистов всегда в голове планы и цели. Думаю, так было у всех, вне зависимости от профессиональной сферы», — сказал он в беседе с Newinform.

По словам Маевского, сейчас он старается продолжать развиваться, но не забывает и об отдыхе.

Как пояснил артист, тренировки проходят в основном дома и есть много упражнений, которые можно делать на полу.

«Конечно, без выступлений сложно, их не хватает, ведь это особый режим, и это очень круто — когда ты постоянно занимаешься любимым делом, учишь различные партии, идёшь к чему-то, работаешь, развиваешься», — заявил он.

Кроме того, Маевский сообщил, что учится играть на гитаре.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить