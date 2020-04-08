Артист Мариинского театра рассказал, что делает во время самоизоляции

Артист балета Мариинского театра Всеволод Маевский рассказал, что делает во время самоизоляции.

«Было очень сложно осознать, что на какое-то время творчество прекращается, поскольку у артистов всегда в голове планы и цели. Думаю, так было у всех, вне зависимости от профессиональной сферы», — сказал он в беседе с Newinform.

По словам Маевского, сейчас он старается продолжать развиваться, но не забывает и об отдыхе.

Как пояснил артист, тренировки проходят в основном дома и есть много упражнений, которые можно делать на полу.

«Конечно, без выступлений сложно, их не хватает, ведь это особый режим, и это очень круто — когда ты постоянно занимаешься любимым делом, учишь различные партии, идёшь к чему-то, работаешь, развиваешься», — заявил он.

Кроме того, Маевский сообщил, что учится играть на гитаре.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.