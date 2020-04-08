Актриса Сальма Хайек рассказала о мексиканских режиссёрах в Голливуде.

«Я познакомилась с Алехандро Гонсалесом Иньярриту, когда мне было 16 лет. Сейчас мне 53 года, так что вычтите сами. Он был другом парня, с которым я встречалась. Через него я подружилась с Алехандро, он был диджеем на радио», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, с Альфонсо Куароном она познакомилась, когда была уже постарше. Оба почти одновременно уехали в США, были там одиноки и помогали друг другу выжить.

«Гильермо дель Торо я знала, когда он ещё жил в Гвадалахаре и только начинал», — сказала Хайек.

Она добавила, что главные звёзды мексиканского кино Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна были детьми её друзей.

«Конечно, все эти люди — моя семья. И когда их работы с восторгом смотрит весь мир, я ощущаю огромную гордость, как и все мексиканцы», — заключила актриса.

Ранее, как сообщал Nation News, режиссёр Юлия Трофимова рассказала о работе над короткометражной лентой «Комментатор».