Московские парки перевели весенние фотовыставки в онлайн-формат

Весенние фотовыставки в московских парках перешли с уличных стендов в онлайн-формат.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, увидеть тематические экспозиции можно на сайтах и в социальных сетях парков.

В частности, сад «Эрмитаж» в рамках проекта «Золотая маска» в городе» подготовил выставку, посвящённую самым ярким сценам из спектаклей театров разных городов страны.

На выставке Бабушкинского парка «Европейские колонны. Красота опоры» представлены фотографии зданий Барселоны, Лиссабона, Рима и Херсонеса.

Парк «Северное Тушино» презентовал выставки «Огни больших городов» и «Птицы наших парков», а парк искусств «Музеон» покажет фотовыставку «Открытие Антарктиды» Русского географического общества.

Усадьба Воронцово 10 апреля откроет сразу три виртуальные экспозиции, а на сайте парка «Кузьминки» заработает выставка «Отдых в Кузьминках».

1 апреля сайт «Аргументы и факты» сообщал, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.