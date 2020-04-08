Московские парки перевели весенние фотовыставки в онлайн-формат

Короткая ссылка
Весенние фотовыставки в московских парках перешли с уличных стендов в онлайн-формат.
Московские парки перевели весенние фотовыставки в онлайн-формат
  • ©mos.ru

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, увидеть тематические экспозиции можно на сайтах и в социальных сетях парков.

В частности, сад «Эрмитаж» в рамках проекта «Золотая маска» в городе» подготовил выставку, посвящённую самым ярким сценам из спектаклей театров разных городов страны.

На выставке Бабушкинского парка «Европейские колонны. Красота опоры» представлены фотографии зданий Барселоны, Лиссабона, Рима и Херсонеса.

Парк «Северное Тушино» презентовал выставки «Огни больших городов» и «Птицы наших парков», а парк искусств «Музеон» покажет фотовыставку «Открытие Антарктиды» Русского географического общества. 

Усадьба Воронцово 10 апреля откроет сразу три виртуальные экспозиции, а на сайте парка «Кузьминки» заработает выставка «Отдых в Кузьминках».

1 апреля сайт «Аргументы и факты» сообщал, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить