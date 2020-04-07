Музей в Оренбурге запустил интернет-игру «Детективы прошлого»

Короткая ссылка
Оренбургский губернаторский музей пригласил всех желающих принять участие в интернет-игре «Детективы прошлого».
Музей в Оренбурге запустил интернет-игру «Детективы прошлого»
  • © ogikm1830
  • Instagram

Как передаёт RIA56, каждый день участники будут выполнять задание или отвечать на определённый вопрос по теме «сарматская культура».

В первом задании им предстоит разгадать тайны и загадки сарматской царицы, которую археологи обнаружили в 2013 году при раскопках Филипповского кургана.

Отмечается, что все задания будут размещаться на официальной странице губернаторского музея в Instagram.

Самый активный участник сможет посетить занятие мобильной археологической лаборатории.

Ранее, как сообщало издание «Новый Севастополь», детский технопарк «Кванториум» при поддержке госкорпорации «Роскосмос» запустил космический онлайн-марафон PRO:SPACE.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить