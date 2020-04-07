Музей в Оренбурге запустил интернет-игру «Детективы прошлого»

Оренбургский губернаторский музей пригласил всех желающих принять участие в интернет-игре «Детективы прошлого».

Как передаёт RIA56, каждый день участники будут выполнять задание или отвечать на определённый вопрос по теме «сарматская культура».

В первом задании им предстоит разгадать тайны и загадки сарматской царицы, которую археологи обнаружили в 2013 году при раскопках Филипповского кургана.

Отмечается, что все задания будут размещаться на официальной странице губернаторского музея в Instagram.

Самый активный участник сможет посетить занятие мобильной археологической лаборатории.

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