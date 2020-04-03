«Москвариум» подготовил познавательные фильмы о водных обитателях

«Москвариум» на ВДНХ начал публикацию познавательных фильмов о водных обитателях на своём YouTube-канале и официальных страницах в соцсетях.

Как сообщает сайт «Москва 24», видеоматериалы рассказывают о самых необычных водных обитателях «Москвариума», рационе их питания, а также распорядке дня и особенностях взаимоотношений с людьми.

«Совершать путешествия по разным акваториям нашей планеты, знакомиться с удивительными обитателями Мирового океана теперь можно из дома, сидя за компьютером или наблюдая за происходящим на экране любого гаджета», — отметили в «Москвариуме».

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что видеосюжеты размещают на YouTube-канале и в социальных сетях несколько раз в неделю.

Онлайн-программа центра «Энциклопедия Мирового океана» будет пополняться в течение ближайших месяцев.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запускает серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.