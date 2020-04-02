Писателя Юрия Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя правления Союза писателей России Николая Иванова.

«Прощание состоится в четверг в ЦКБ, Юрий Васильевич будет похоронен на Троекуровском кладбище», — сообщил Иванов. Бондарев умер 29 марта в возрасте 96 лет в Москве. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя.