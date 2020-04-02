Писателя Юрия Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы
Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя правления Союза писателей России Николая Иванова.
«Прощание состоится в четверг в ЦКБ, Юрий Васильевич будет похоронен на Троекуровском кладбище», — сообщил Иванов.
Бондарев умер 29 марта в возрасте 96 лет в Москве.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: