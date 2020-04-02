Писателя Юрия Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

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Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя правления Союза писателей России Николая Иванова.

«Прощание состоится в четверг в ЦКБ, Юрий Васильевич будет похоронен на Троекуровском кладбище», — сообщил Иванов. 

Бондарев умер 29 марта в возрасте 96 лет в Москве.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя. 

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