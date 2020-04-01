Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе.

В беседе с Inforeactor он отметил, что наступает период, когда идут циклоны и приносят осадки в виде снега.

«В ночь на второе число подойдёт следующий циклон, опять будут осадки в виде снега, потом переходящие в дождь. В ближайшие десять дней ещё будут наблюдаться такие циклоны с похолоданиями, в основном мокрый снег, но мы его увидим», — заявил синоптик.

По его словам, потепление будет, скорее всего, в середине месяца. Серьёзная оттепель ожидается в третьей декаде апреля.

20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.