Пригожин оценил перспективы появления новых артистов во время самоизоляции
- РИА Новости
«Конечно, могут появиться интернет-герои, которые зайдут на хайпе и будут что-то делать», — заявил он в беседе с Newinform.
Со своей стороны, продюсер Яна Рудковская выразила мнение, что звёзды будут, но неизвестно, насколько долгой окажется их карьера.
«Долгосрочность этих звёзд под сомнением, потому что когда человек долго идет к своей цели, то у него больше шансов остаться надолго», — сказала она.
Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.