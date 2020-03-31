Пригожин оценил перспективы появления новых артистов во время самоизоляции

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Продюсер Иосиф Пригожин оценил перспективы появления новых артистов во время самоизоляции.
Пригожин оценил перспективы появления новых артистов во время самоизоляции
  • РИА Новости

«Конечно, могут появиться интернет-герои, которые зайдут на хайпе и будут что-то делать», — заявил он в беседе с Newinform.

Со своей стороны, продюсер Яна Рудковская выразила мнение, что звёзды будут, но неизвестно, насколько долгой окажется их карьера.

«Долгосрочность этих звёзд под сомнением, потому что когда человек долго идет к своей цели, то у него больше шансов остаться надолго», — сказала она.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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