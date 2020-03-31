Дмитрий Астрахан прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Режиссёр Дмитрий Астрахан прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Дмитрий Астрахан прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что на 21 марта в Центральном академическом театре Российской армии была намечена премьера спектакля «Леди на день».

«В целях безопасности театры, в том числе и Театр армии, находятся на карантине. Я надеюсь, что премьера всё-таки состоится. Ускорить процесс я не могу. Как дадут добро, театр начнёт работу», — отметил Астрахан.

Он добавил, что на данный момент премьера намечена на 23 апреля.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином из-за коронавирусной инфекции.

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