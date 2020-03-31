Ветеринар рассказала о рисках для животных при сдаче их в аренду для прогулки

Доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала о рисках для животных при сдаче их в аренду для прогулки.

«Для животного это, безусловно, стресс. Они привыкли жить в определённых условиях, у них определённый режим, они гуляют со своими хозяевами. А тут чужой человек в непривычном месте», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, единственный момент, когда уместно попросить кого-то погулять с собакой, — это невозможность выйти самостоятельно по состоянию здоровья.

Как считает Ярыгина, во всех остальных случаях отношение к питомцу будет негуманным.

Ранее в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают их в аренду для прогулок во время режима самоизоляции.

URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции.