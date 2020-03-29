Вильфанд рассказал о погоде в Москве в понедельник
«В понедельник температура и ночью, и днём будет около нулевой отметки», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он пояснил, что это связано с «прохождением ярко выраженного холодного фронта, который принесёт то, что принято называть непогодой».
«Осадки будут во всех видах: сначала дождь, потом мокрый снег, потом снег, усиление ветра до 15—17 м/с, а значит, и метель после полудня. Кроме того, налипание мокрого снега ожидается», — рассказал синоптик.
Он отметил, что ожидается «совершенно некомфортная погода».
«Именно та, о которой говорят, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит», — заявил он.
Вильфанд также сообщил, что может установиться временный снежный покров.
«Небольшой, сантиметра два примерно. Растает он к концу недели», — добавил он.
Ранее столбик термометра в Москве поднялся до +17,2 °С.
Это является абсолютным температурным рекордом для 28 марта.