Спасатели предупредили о заморозках в Ставропольском крае
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, 1 и 2 апреля температура в ночное время опустится до -1...-5 ˚С.
Ночью и утром вероятны сильные туманы, гололёд. Днём местами ожидается дождь и мокрый снег.
Населению советуют оставаться дома, не планировать дальних поездок и загородных прогулок.
20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.