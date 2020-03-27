Спасатели предупредили о заморозках в Ставропольском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ставропольском крае на следующей неделе.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, 1 и 2 апреля температура в ночное время опустится до -1...-5 ˚С.

Ночью и утром вероятны сильные туманы, гололёд. Днём местами ожидается дождь и мокрый снег.

Населению советуют оставаться дома, не планировать дальних поездок и загородных прогулок.

20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.