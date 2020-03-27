Синоптик предупредила о ночных заморозках в Крыму

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Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о погоде на полуострове в начале апреля.
Синоптик предупредила о ночных заморозках в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Предварительно: 1 апреля мы ждём прохождение холодного фронта и понижение температуры. Кратковременно — 1—3 апреля. Днём температура воздуха +4...+9 ˚С, ночью отрицательные температуры — на поверхности почвы, в воздухе заморозки -1...-5 ˚С», — заявила синоптик.

К выходным, 4—5 апреля, потеплеет.

Как пояснила Любецкая, весна неустойчивая, и в марте-апреле температурный фон всё время то выше, то ниже.

20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.

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