Синоптик предупредила о ночных заморозках в Крыму

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о погоде на полуострове в начале апреля.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Предварительно: 1 апреля мы ждём прохождение холодного фронта и понижение температуры. Кратковременно — 1—3 апреля. Днём температура воздуха +4...+9 ˚С, ночью отрицательные температуры — на поверхности почвы, в воздухе заморозки -1...-5 ˚С», — заявила синоптик.

К выходным, 4—5 апреля, потеплеет.

Как пояснила Любецкая, весна неустойчивая, и в марте-апреле температурный фон всё время то выше, то ниже.

20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.