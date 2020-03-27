СМИ: Солист Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом
Немецкая газета Bild сообщила, что у солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
- © Nilsson Nils Petter/Aftonbladet
- globallookpress.com
Как указывает издание, ссылаясь на свои источники, он был госпитализирован в Берлине, угрозы для его жизни нет.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.
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