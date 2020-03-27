СМИ: Солист Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом

Немецкая газета Bild сообщила, что у солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как указывает издание, ссылаясь на свои источники, он был госпитализирован в Берлине, угрозы для его жизни нет.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.