СМИ: Солист Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом

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Немецкая газета Bild сообщила, что у солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
СМИ: Солист Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом
  • © Nilsson Nils Petter/Aftonbladet
  • globallookpress.com

Как указывает издание, ссылаясь на свои источники, он был госпитализирован в Берлине, угрозы для его жизни нет. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

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