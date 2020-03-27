Худрук МХАТа имени Горького оценил ситуацию с карантином по коронавирусу

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.

По его словам, с 28 марта театр полностью уходит на карантин.

«Коллектив же продолжит работать дистанционно — много идей и планов с этим сейчас связано. Совсем недавно мы запустили на нашем сайте телевизионный канал, прямую трансляцию. Это пусть и домашнее, но телевидение. Очень много прямых эфиров — по три, по четыре часа в день. Хотим говорить на этом канале на самые важные, волнующие творческие темы, ввести в обиход интернета новый ритм и стиль вещания — мхатовский, размеренный, умный и глубокий», — отметил Бояков в беседе с ФАН.

Он пообещал, что в удалённом доступе продолжит работу эфир телеканала, также коммуникация будет продолжаться с помощью Skype и социальных сетей.

По мнению худрука, в условиях физической разобщённости, но при наличии возможностей интернет-коммуникации сплотиться духовно особенно реально, и это является первостепенной задачей для коллектива театра.

Ранее, как сообщало «Реальное время», Казанский Театр имени Г. Камала с 23 марта открыл бесплатный доступ к записям знаковых татарских спектаклей на своём YouTube-канале.