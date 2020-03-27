Мария Смоктуновская рассказала о съёмках отца в фильме «Берегись автомобиля»

Дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария рассказала о съёмках отца в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

По её словам, когда Рязанов пригласил Смоктуновского на роль Юрия Деточкина, он был задействован в съёмках фильма «На одной планете», где играл Ленина.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что работа была сложной и на пробы в Москву он не успевал. Однако Рязанов приехал с делегацией снимать пробы на «Ленфильм».

Мария Смоктуновская добавила, что пробы удались, но затем актёр почувствовал себя плохо и написал Рязанову, что не сможет участвовать в фильме.

«Рязанов вновь приехал в Ленинград, пообещал: «Создадим голливудские условия». Что уж он подразумевал, неизвестно. Только папа рассказывал, что снимался он и в выходные, и ночью, и когда не работала аппаратура. Все в группе понимали, что это вызвано «голливудскими условиями Смоктуновского». И будучи солидарными с несчастными заокеанскими коллегами, терпели и не роптали», — пояснила Мария Смоктуновская.

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