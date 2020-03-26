Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось... Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее сообщалось, что певец Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Позднее стало известно, что Лещенко, у которого диагностировали двустороннее воспаление лёгких, переведён в реанимацию для проведения плановой процедуры.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

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