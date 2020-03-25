Эксперт оценил вероятность сбоев интернета при работе на удалёнке

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.

«С точки зрения загруженности действительно есть локальный рост трафика в Москве, Петербурге, в меньшей степени — в других крупных городах», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на данный момент в России самые качественные телеком-сети, и запас прочности — где-то 50% по ёмкости сети, выбрать весь этот запас пользователи не смогут.

Вместе с тем, считает Муртазин, локальные проблемы могут возникнуть.

«Зачастую, как ни странно, эти проблемы связаны не столько с самим каналом, сколько с настройками Wi-Fi0-роутера дома, когда люди либо его неправильно настроили, либо он настроен по умолчанию», — пояснил он.

Как добавил эксперт, интернет не изменился, но резко изменилось то, как им пользуются.

Ранее газета «Известия» сообщала, что IT-специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании, для минимизации рисков столкновения с кибермошенниками.