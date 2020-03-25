Эксперт оценил вероятность сбоев интернета при работе на удалёнке

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.
Эксперт оценил вероятность сбоев интернета при работе на удалёнке
  • Reuters

«С точки зрения загруженности действительно есть локальный рост трафика в Москве, Петербурге, в меньшей степени — в других крупных городах», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на данный момент в России самые качественные телеком-сети, и запас прочности — где-то 50% по ёмкости сети, выбрать весь этот запас пользователи не смогут.

Вместе с тем, считает Муртазин, локальные проблемы могут возникнуть.

«Зачастую, как ни странно, эти проблемы связаны не столько с самим каналом, сколько с настройками Wi-Fi0-роутера дома, когда люди либо его неправильно настроили, либо он настроен по умолчанию», — пояснил он.

Как добавил эксперт, интернет не изменился, но резко изменилось то, как им пользуются.

Ранее газета «Известия» сообщала, что IT-специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании, для минимизации рисков столкновения с кибермошенниками.

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