Эксперт оценил вероятные последствия землетрясения у Курил

Заведующий лабораторией цунами Института океанологии имени П.П. Ширшова Евгений Куликов дал прогноз о возможных последствиях сильного землетрясения у Курильских островов.

В беседе с ФАН он отметил, что это может быть предвестником более мощного землетрясения, которое произойдёт позже.

«В данном случае цунами было полметра, что вполне разумно для такой магнитуды. Народ опасается, что это может быть форшок (толчки-предвестники большого землетрясения), а основной удар произойдёт позже, и такая вероятность есть», — заявил Куликов.

Он добавил, что магнитуда 7,5 — это недостаточно мощное землетрясение, и допустил вероятность его повторения с большей магнитудой.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у Курил, после которого в Тихом океане регистрируется ряд небольших афтершоков.

В июне 2019 года, как сообщало URA.RU, в Институте геофизики УрО РАН рассказали о сейсмической активности в Уральском регионе.