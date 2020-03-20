Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Оренбургской области

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, ночью будет облачно с прояснениями. В некоторых районах, в основном на востоке, ожидается мокрый снег, дождь. Ветер 4—9 м/с, на юге до 11—16 м/с. Температура составит -1...-6 ˚С.

Днём сохранится облачность с прояснениями. В большинстве районов возможны дождь, мокрый снег. Ветер 8—13 м/с. На востоке порывы могут достигать 15—20 м/с. Температура составит 0...+5 ˚С.

Также стало известно, что в выходные в Ульяновской области прогнозируют снег, дождь и похолодание. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. В субботу температура составит +4 ˚С днём, -5 ˚С ночью, в воскресенье — не выше 0 ˚С.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие сутки.