Шахназаров оценил последствия ситуации с коронавирусом для кинотеатров

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Известный российский режиссёр и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров оценил последствия ситуации с коронавирусом для кинотеатров.
Шахназаров оценил последствия ситуации с коронавирусом для кинотеатров
  • © Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

«Для отреставрированных фильмов, для повторных показов потери не такие большие — такие акции не имеют коммерческого результата. А вот отмены и переносы новых картин — это серьёзные убытки для компаний и кинотеатров», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Тем не менее, считает Шахназаров, это, скорее всего, правильные меры в сложившейся ситуации.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.

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