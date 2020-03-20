Известный российский режиссёр и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров оценил последствия ситуации с коронавирусом для кинотеатров.

«Для отреставрированных фильмов, для повторных показов потери не такие большие — такие акции не имеют коммерческого результата. А вот отмены и переносы новых картин — это серьёзные убытки для компаний и кинотеатров», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Тем не менее, считает Шахназаров, это, скорее всего, правильные меры в сложившейся ситуации.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.