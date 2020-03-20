Скончался народный артист России Станислав Гаудасинский

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Скончался народный артист России, профессор, заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра Станислав Гаудасинский. Ему было 83 года.
Скончался народный артист России Станислав Гаудасинский
  • © Официальный сайт Санкт-­Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-­Корсакова.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургской консерватории.

Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны. Информация о церемонии прощания будет объявлена позже.

В 2019 году «Газета.Ru» сообщала, что скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Гаудасинская.

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