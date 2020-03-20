Скончался народный артист России Станислав Гаудасинский

Скончался народный артист России, профессор, заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра Станислав Гаудасинский. Ему было 83 года.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургской консерватории.

Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны. Информация о церемонии прощания будет объявлена позже.

В 2019 году «Газета.Ru» сообщала, что скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Гаудасинская.