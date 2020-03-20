Скончался народный артист России Станислав Гаудасинский
- © Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургской консерватории.
Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны. Информация о церемонии прощания будет объявлена позже.
В 2019 году «Газета.Ru» сообщала, что скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Гаудасинская.