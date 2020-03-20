Херсонес Таврический представил ЗD-экспозиции

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» представил 3D-экспозиции.
Херсонес Таврический представил ЗD-экспозиции
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу.

Теперь все желающие могут ознакомиться с залом Античной экспозиции, который посвящён истории Херсонеса с V века до н. э. до распада Римской империи. Там выставлено около 3 тыс. предметов.

Особое внимание предложено обратить на фрагмент надгробия в технике энкаустики и на мраморную стелу с высеченной на ней присягой.

Ранее сообщалось, что Херсонес Таврический закрыли для посещения из-за ситуации с коронавирусом.

«Реальное время» сообщало, что для посещений закрывается музей-заповедник «Свияжск» в Татарстане.

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