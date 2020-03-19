Петербургский международный книжный салон перенесли на осень

Санкт-Петербургский международный книжный салон перенесли с мая на сентябрь.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Такое решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом. Точные даты будут объявлены позже.

«Мы надеемся, что и в этом году гости Книжного салона смогут познакомиться с книжными новинками ведущих издательств и встретиться с популярными авторами, а также принять участие в обширной культурной программе», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.

«Дни.ру» передавали, что Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.