Синоптики предупредили о похолодании до -10 °С в Татарстане

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о похолодании до -10 °С в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 20 марта, возможен северо-западный ветер с порывами до 15—20 м/с. Ночью ожидается -2...+3 °С, днём — +3...+8 °С.

В субботу в ночное время похолодает до -1...-6 °С. Днём прогнозируется 0...+5 °С. Ночью местами будет небольшой снег, днём — мокрый снег и дождь.

В воскресенье ожидается похолодание до -5...-10 °С ночью. Днём — не выше -4...+1 °С.

Также стало известно, что в Ульяновской области объявили жёлтый уровень опасности. Это связано с усилением ветра до 22 м/с, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Хабаровском крае в пятницу, 20 марта.

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