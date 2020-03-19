Синоптики предупредили о похолодании до -10 °С в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В пятницу, 20 марта, возможен северо-западный ветер с порывами до 15—20 м/с. Ночью ожидается -2...+3 °С, днём — +3...+8 °С.
В субботу в ночное время похолодает до -1...-6 °С. Днём прогнозируется 0...+5 °С. Ночью местами будет небольшой снег, днём — мокрый снег и дождь.
В воскресенье ожидается похолодание до -5...-10 °С ночью. Днём — не выше -4...+1 °С.
Также стало известно, что в Ульяновской области объявили жёлтый уровень опасности. Это связано с усилением ветра до 22 м/с, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Ранее спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Хабаровском крае в пятницу, 20 марта.