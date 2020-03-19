В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей

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В музее-заповеднике «Изборск» в Псковской области временно приостановили приём посетителей из-за ситуации с коронавирусом.
В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей
  • © Музей-заповедник "Изборск"
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Закрыты экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

Сам музей продолжит работу.

«Музейные экскурсии по крепости проводятся для групп не более 10 человек (при условии наличия у гостей масок)», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

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